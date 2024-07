NFT/ADVB Cast (EP02) - 100% das empresas serão de tecnologia?

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

No segundo episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB, o presidente da Equinix na América Latina, Eduardo Carvalho, o integrante do NFT Ricardo Quarenghi e o coordenador do núcleo, Filipi Oliveira, debatem a importância da tecnologia no desenvolvimento das empresas.

Hoje, as mais conhecidas são as gigantes de tecnologia. Mas será que 100% das empresas caminham para isso? Essa é a pergunta-chave desse papo.

Squad Digi & Tech

Convidado: Eduardo Carvalho, presidente da Equinix na América Latina

Integrantes do NFT: Ricardo Quarenghi

Moderador: Filipi Oliveira

