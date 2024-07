NFT/ADVB Cast (EP01) - Não tenha medo das inteligências artificiais: o uso para gestão e vendas

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

No primeiro episódio da série de podcasts do NFT (Núcleo Futuro e Tendências) da ADVB/PR, o especialista em inovação Gil Giardelli, as integrantes do NFT Karen Jardzwski e Mari Siqueira e o diretor de inovação da ADVB, André Teles, conversam sobre os principais insights das inteligências artificiais, desmistificam o medo do desconhecido e apontam decisões importantes no marketing e nas vendas. Não perca!!

