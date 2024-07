NFT/ADVB Cast (EP 08) - O uso e o futuro das novas tecnologias

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

“O uso e o futuro das novas tecnologias” é o tema abordado pelo squad Digi&Tech no oitavo episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB.

Marcio Viana, diretor-geral da Neoyama Automação, o integrante NFT Cris Caporici e o coordenador do núcleo, Filipi Oliveira, debatem as tendência do mercado que mais cresce em todo o mundo.

Squad Digi & Tech

Convidado: Marcio Viana, diretor-geral da Neoyama Automação

Integrante do NFT: Cris Caporici

Moderador: Filipi Oliveira

