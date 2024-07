NFT/ADVB Cast (EP 05) - Aplicações práticas das Inteligências Artificiais no dia a dia

Aclr |Do canal RIC Podcasts no YouTube

As inteligências artificiais não só criam textos e imagens, mas recebem nossos comandos, falam conosco e executam tarefas de rotina. As aplicações práticas das Inteligências Artificiais no dia a dia são o assunto do quinto episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB.

Squad Comunicação, Marketing e Vendas

Convidado: Claudio Soares, creator de IAs - BeMedia e Bronx

Integrantes do NFT: Alexandre Conte e Gabriel Pianaro

Moderador: Filipi Oliveira

