NFT/ADVB Cast (EP 04) - Saber usar os dados é mais valioso que petróleo

No quarto episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB, o squad de Compliance e Integridade aborda o tema: “Saber usar os dados é mais valioso que petróleo”, com a participação da head jurídica Latam da Kantar Ibope, Larissa Ordoñez, dos integrantes do NFT Manuella Vidal e Jhonas Campos, e do coordenador do núcleo, Filipi Oliveira.

Squad Compliance e Integridade

Convidada: Larissa Ordoñez, head jurídica Latam da Kantar Ibope

Integrantes do NFT: Manuella Vidal e Jhonas Campos

Moderador: Filipi Oliveira

