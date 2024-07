NFT/ADVB Cast (EP 03) - Quais as exigências para um bom líder?

Alto contraste

Quais as exigências para um bom líder? Existe fórmula para a liderança, mesmo que as competências sejam treináveis? Como os líderes inspiram seus times? O home office funciona?

Essas e outras perguntas estão no terceiro episódio da série de podcasts do Núcleo Futuro e Tendências (NFT) da ADVB, com a participação do presidente e CEO da RE/MAX no Brasil, Peixoto Accyoli, dos integrantes do NFT Diego Godoy e Betinho Lenz Cesar e do coordenador do núcleo, Filipi Oliveira.

Squad Gestão de Pessoas

Convidado: Peixoto Accyoli, Presidente e CEO da RE/MAX no Brasil

Integrantes do NFT: Diego Godoy e Betinho Lenz Cesar

Moderador: Filipi Oliveira

