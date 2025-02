Neymar, Memphis e outros jogadores se unem para pedir o fim dos gramados sintéticos no Brasil Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 19/02/2025 - 00h07 (Atualizado em 20/02/2025 - 09h08 ) twitter

Um grupo de jogadores do futebol brasileiro se uniu para pedir o fim dos gramados sintéticos no país. Entre eles estão Neymar, Lucas Moura, Memphis, Philippe Coutinho, Thiago Silva e Gabigol. O texto publicado nesta terça (18) pelos atletas nas redes sociais diz que estão "juntos pelo espetáculo e que o futebol é natural, não sintético". Da primeira divisão do Campeonato Brasileiro, Atlético Mineiro, Botafogo e Palmeiras mandam os jogos em estádios com grama artificial. O Palmeiras rebateu o movimento.

