Neymar marca o primeiro gol no retorno ao Santos em vitória contra o Água Santa pelo Paulistão Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 18/02/2025 - 00h34 (Atualizado em 18/02/2025 - 14h04 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Após 12 anos, Neymar voltou a marcar um gol com a camisa do Santos. O craque fez o seu primeiro gol desde o retorno ao clube. O Santos não vencia há quatro partidas. O gol veio de pênalti após Neymar ser empurrado na área. Thaciano também contribuiu com um gol na noite iluminada pelo brilho do ídolo santista. No chão, Neymar viu Guilherme livre e deu uma assistência para o terceiro gol do Santos.

Nosso Whatsapp: https://jornaldarecord.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Jornal da Record: http://r7.com/mYfx

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/jornaldarecord

Twitter: https://twitter.com/jornaldarecord

‌



Threads: https://www.threads.net/@jornaldarecord

TikTok: https://www.tiktok.com/@jornaldarecord

‌



Facebook: https://www.facebook.com/JornalDaRecord/

Site oficial: https://noticias.r7.com/jr-na-tv

#JornaldaRecord #Jornalismo #RECORD

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.