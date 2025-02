Neymar marca de pênalti e Santos vence o Água Santa na Vila! Aclr|Do canal R7 no YouTube 17/02/2025 - 09h54 (Atualizado em 18/02/2025 - 01h17 ) twitter

Neymar abriu o placar para o Santos aos 11 minutos em cobrança de pênalti, seguido por gols de Thaciano e Guilherme na vitória por 3 a 1 contra o Água Santa na Vila Belmiro. Netinho descontou para os visitantes. Com o resultado, o Peixe assumiu a liderança do Grupo B no Paulistão. Confira os detalhes do gol do camisa 10!

