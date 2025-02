Neymar deve assinar contrato com o Santos e participar de série de eventos nesta sexta-feira (31) Aclr|Do canal Hoje em Dia no YouTube 31/01/2025 - 13h56 (Atualizado em 01/02/2025 - 01h21 ) twitter

Neymar chegou ao Brasil na manhã desta sexta-feira (31) e deve assinar contrato com o Santos. Depois disso, ele vai se encontrar com o elenco e o treinador do clube. Na Vila Belmiro, estádio do Santos, Neymar será recepcionado pelos torcedores, em evento que contará com diversos shows.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.