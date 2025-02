NEYMAR BRILHA COM GOL OLÍMPICO! Santos atropela e rebaixa a Inter! Aclr|Do canal R7 no YouTube 24/02/2025 - 11h30 (Atualizado em 25/02/2025 - 01h18 ) twitter

Em uma atuação de gala, Neymar comandou o Santos na vitória por 3 a 0 sobre a Inter de Limeira! Com duas assistências e um GOLAÇO OLÍMPICO, o craque brilhou e ajudou o Peixe a garantir a liderança do grupo. Tiquinho Soares também deixou sua marca duas vezes! Já a Inter, com a derrota, foi rebaixada para a Série A2 do Paulistão. Assista os gols!

#Santos #Neymar #Paulistão #GolOlímpico

#R7

