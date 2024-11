Neve no deserto? Entenda por que o solo ficou branco em região da Arábia Saudita Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 10/11/2024 - 22h34 (Atualizado em 12/11/2024 - 02h07 ) twitter

Na Arábia Saudita, imagens de um deserto chamaram a atenção. Um local conhecido pelas altas temperaturas, que geralmente ficam acima dos 30ºC, apareceu com o solo todo branco. No entanto, o que se vê não é neve. Segundo a agência de imprensa do país, é granizo. Entenda!

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.