NEUROLOGISTA: Vinícius Teodoro alerta sobre uso excessivo de medicamentos para dormir | Manhã Total Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 06/09/2024 - 09h16 (Atualizado em 07/09/2024 - 01h49 ) ‌



O uso excessivo de medicamentos para dormir, como Zolpidem, Zopiclona e Eszopiclona, conhecidos como "Drogas Z", tem gerado preocupação entre profissionais de saúde no Brasil. Apesar de serem considerados seguros quando prescritos corretamente, o uso prolongado e sem acompanhamento médico pode levar à dependência química e à redução da eficácia no tratamento da insônia. A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) registrou um aumento de 161% nas vendas de Zolpidem entre 2018 e 2022, refletindo a popularização desse tipo de tratamento.

Especialistas alertam que esses medicamentos devem ser utilizados por, no máximo, quatro semanas, já que o uso prolongado pode comprometer os receptores químicos do cérebro, diminuindo sua eficácia. A recomendação é que os pacientes priorizem tratamentos alternativos, como mudanças no estilo de vida e terapias comportamentais, antes de recorrer a medicamentos para combater a insônia.

