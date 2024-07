Neurologista orienta como ajudar uma pessoa desmaiada | O Hospital Responde

Aclr |Do canal Domingo Espetacular no YouTube

‌



A+

A-

Estimativas apontam que quase 40% das pessoas já experimentaram episódios de desmaios, pelo menos uma vez na vida. Ficar longos períodos sem comer, exposição demasiada ao sol, sofrer fortes emoções e pressão baixa estão entre as principais causas. Qual é a diferença entre um desmaio e uma convulsão? Como socorrer uma pessoa desmaiada? É crônico? No O Hospital Responde de hoje, Keila Narimatsu, neurologista do Hospital Moriah, tira essas dúvidas e muitas outras sobre o desmaio.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

Publicidade

Twitter: https://twitter.com/DomEspetacular

Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular #OHospitalResponde #Desmaios

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.