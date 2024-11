NEUROLOGISTA: Jullyanna Shinozaki alerta sobre os casos de AVC no mundo | Você com Mônica Cunha Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 12/11/2024 - 15h55 (Atualizado em 13/11/2024 - 01h44 ) twitter

Até 2050, o AVC (Acidente Vascular Cerebral) pode se tornar uma das principais causas de morte no mundo, com projeções de quase 10 milhões de óbitos anuais. Em estudo recente publicado pela The Lancet Neurology, os pesquisadores destacam um aumento de 70% nos casos de AVC globalmente entre 1990 e 2021, somando 11,9 milhões de novos registros. Esse crescimento foi atribuído a fatores de risco modificáveis, como o índice de massa corporal elevado (IMC), pressão arterial alta e hábitos alimentares inadequados. Além disso, o aquecimento global se destacou como um agravante, elevando o risco de saúde precária e morte prematura por AVC em 72%.

A pesquisa também aponta que a falta de prevenção eficaz e a predominância de fatores evitáveis, como sedentarismo e consumo excessivo de açúcar, são grandes desafios para controlar o AVC. A previsão é de que, em países de média e baixa renda, o impacto seja ainda mais severo, exigindo políticas de saúde pública e medidas preventivas para reduzir os casos e salvar vidas.

