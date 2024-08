NEUROCIRURGIÃO: Marcelo Chioato explica sobre a dor nas costas e os procedimentos para cirúrgia Aclr|Do canal TV Paranaíba no YouTube 07/08/2024 - 16h33 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h39 ) ‌



A dor nas costas é uma queixa bastante comum, afetando cerca de 80% da população em algum momento da vida. As causas são diversas e podem incluir desde problemas musculares até condições mais complexas como hérnia de disco e neuropatia. A maioria dos casos de dor nas costas pode ser tratada com abordagens conservadoras, como fisioterapia, medicamentos e mudanças no estilo de vida.

No entanto, existem situações em que a cirurgia se torna a melhor opção para aliviar a dor e restaurar a qualidade de vida do paciente. Isso ocorre quando o tratamento conservador não é eficaz em controlar os sintomas ou quando há complicações que comprometem a função neurológica.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.