Neto Zornig, um dos sócios do Boteco Boa Praça, fala das novidades e dos novos empreendimentos. 27/08/2024 - 10h00 (Atualizado em 28/08/2024 - 01h40 )



No segundo bloco do Grands por Bessa na Rádio Jovem Pan Curitiba, o bate-papo foi com o empresário curitibano Neto Zornig, um dos sócios do Boteco Boa Praça, que acaba de completar um ano, e dos restaurantes Nino Cucina e Ninetto, que serão inaugurados em breve em Curitiba. As três casas fazem parte do grupo paulista Alife-nino no Paraná.

