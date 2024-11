Neste sábado tem Festa Oficial do Reencontro no Sítio Novo Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 08/11/2024 - 15h59 (Atualizado em 09/11/2024 - 01h22 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Neste sábado, Joinville recebe a tão aguardada Festa do Reencontro Oficial no Sítio Novo, proporcionando um dia especial para reencontrar amigos, dançar e se divertir em um clima de pura nostalgia e alegria. O evento conta com o apoio da NDTV e NDFM Joinville, garantindo uma programação inesquecível e repleta de atrações. A festa é uma oportunidade única para reviver momentos, fazer novas amizades e aproveitar o melhor da música e do entretenimento local. Wanderlei Borba está aqui para compartilhar mais detalhes deste evento imperdível.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.