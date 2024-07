Aclr |Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube

Você já sentiu dor no nervo ciático? Este é o maior e mais longo nervo do corpo humano, estendendo-se da região lombar até o pé. É comum sentir desconforto nesse nervo, que pode se manifestar na região lombar, glúteo, coxa, perna e pé. Mas por que isso acontece? O ortopedista Guilherme Garcia Martins vai explicar as causas das dores no nervo ciático e compartilhará dicas sobre como aliviá-las.

