Negligência médica: menino tem braço amputado e família pede justiça

Aclr |Do canal Record RS no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Um caso chocante de um menino de doze anos que teve o braço amputado. Douglas Dimer Model estava brincando com os sobrinhos e caiu, em Três Cachoeiras, no litoral norte. Ele sentiu dor e foi levado para o Hospital Nossa Senhora dos Navegantes, em Torres. Mas a situação foi piorando, mesmo após várias consultas no hospital. Infelizmente, a história terminou em Porto Alegre, onde foi preciso amputar o braço para salvar a vida da criança. A família não se conforma e alega erro médico.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.