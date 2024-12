NDTV realiza concerto em homenagem à cultura alemã no Brasil Aclr|Do canal Programa ND Notícias no YouTube 05/12/2024 - 08h09 (Atualizado em 06/12/2024 - 01h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Em homenagem aos 200 anos da imigração alemã no Brasil, a NDTV promove um concerto especial em Florianópolis. A apresentação celebra os maiores nomes da música erudita alemã, destacando a influência cultural dos imigrantes no país. Direto do evento, o repórter Arliss Amaro traz detalhes e momentos marcantes dessa noite que une história e arte. Com obras clássicas de renomados compositores alemães, o concerto é um tributo à rica herança cultural que moldou parte significativa da identidade brasileira.

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.