NDTV e Pastoral da Criança fortalecem campanha do agasalho em Florianópolis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 19/08/2024 - 10h55 (Atualizado em 20/08/2024 - 01h25 ) ‌



Para enfrentar as baixas temperaturas nesta semana no Estado, a NDTV se une novamente à Pastoral da Criança nesta edição da Campanha do Agasalho. Juntas, as instituições reforçam o trabalho social em Florianópolis, com foco na comunidade da Costeira do Pirajubaé. A campanha visa arrecadar e distribuir agasalhos e outros itens essenciais para ajudar aqueles que mais precisam durante este período frio.

