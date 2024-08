NDTV celebra 35 anos de jornalismo regional e compromisso com a comunidade | Tribuna do Povo-Bloco 3 Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 31/07/2024 - 21h24 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h35 ) ‌



A NDTV celebra 35 anos de existência, consolidando-se como o maior grupo de comunicação do sul do Brasil. Desde sua fundação, a emissora se destaca pelo jornalismo regional de qualidade e pela forte relação com as comunidades locais. Com uma equipe dedicada que está sempre presente onde a notícia acontece, a NDTV traz informações relevantes e de interesse público. Além disso, a empresa está atenta às inovações tecnológicas e comprometida com a sustentabilidade, sempre pensando no futuro. Conheça mais sobre essa trajetória marcada por dedicação, inovação e compromisso com a verdade.

