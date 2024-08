NDTV celebra 24 anos de informação em Joinville: programação especial no CEU do Aventureiro Aclr|Do canal Tribuna do Povo Joinville no YouTube 30/07/2024 - 14h28 (Atualizado em 01/08/2024 - 01h33 ) ‌



Nesta quarta-feira, a NDTV comemora 24 anos de comprometimento com a informação de qualidade e a prestação de serviços à comunidade de Joinville. Para marcar essa data especial, preparamos uma programação comemorativa no CEU do Aventureiro, celebrando com todos que fazem parte dessa história. Márcio Falcão traz detalhes sobre o evento e o que você pode esperar da nossa celebração. Junte-se a nós nessa festa e celebre conosco mais um ano de sucesso e dedicação.

