Naufrágio na Itália: cinco corpos são encontrados em operação de busca Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 22/08/2024 - 10h54 (Atualizado em 23/08/2024 - 01h27 ) ‌



Foram encontrados os corpos de cinco das seis vítimas do naufrágio na região italiana da Sicília. A quinta vítima foi retirada do mar nesta manhã (22). A operação de busca continua pelo quarto dia consecutivo. De acordo com a lei italiana, as vítimas precisam ser identificadas por familiares antes que as mortes sejam oficialmente certificadas.

