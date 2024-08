Naufrágio do iate Bayesian: Domingo Espetacular vai à Itália para entender o caso Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 25/08/2024 - 22h02 (Atualizado em 26/08/2024 - 01h42 ) ‌



Nesta semana, o naufrágio do iate Bayesian no sul da Itália em meio a uma forte tempestade virou assunto em todo o planeta. Das 22 pessoas a bordo, sete morreram: entre elas, o magnata britânico Mike Lynch e sua filha Hannah, de 18 anos. Para saber mais sobre o caso, o Domingo Espetacular foi até o local do incidente.

