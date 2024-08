Naufrágio de iate na Itália resulta em uma morte e seis desaparecidos Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 20/08/2024 - 18h03 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h18 ) ‌



Na Itália, um naufrágio de um iate deixou uma pessoa morta e seis desaparecidas. O incidente ocorreu próximo à cidade de Porticello, na província de Palermo, que fica no sul da Itália. O veleiro tinha 56 metros e era registrado sob bandeira britânica. Das 22 pessoas a bordo, 15 foram resgatadas com vida. As buscas envolvem mergulhadores e helicópteros.

