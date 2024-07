Aclr |Do canal Record Interior SP no YouTube

O atacante Estevão Willian, de 17 anos, a joia do Palmeiras, foi vendido ao Chelsea (Inglaterra) por um valor recorde, que pode chegar a R$ 356 milhões. A trajetória do craque tem incentivado ainda mais os garotos da periferia de Franca, cidade natal do Estevão, que sonham em seguir os passos da promessa alviverde.

