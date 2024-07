Natália Guimarães, Miss Brasil, sofre queimaduras graves enquanto preparava café

Aclr |Do canal RECORD EUROPA no YouTube

A Miss Brasil Natália Guimarães sofreu um grave acidente enquanto preparava um café em casa. Natália teve queimaduras de primeiro e segundo graus no braço. E descobriu que coava a bebida de uma maneira arriscada. O episódio aconteceu há pouco mais de 20 dias. Natália já não sente dores e as feridas estão praticamente recuperadas. Isto porque ela seguiu o tratamento recomendado, e não as dicas malucas que circulam em alguns canais de redes sociais.

