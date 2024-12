Natal Encanto em Itajaí conta com desfile e apresentações imperdíveis Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 04/12/2024 - 10h52 (Atualizado em 05/12/2024 - 01h16 ) twitter

O evento "Natal Encanto" em Itajaí promete 12 dias de muita diversão e programação especial. A festa começa no dia 10 de dezembro com um desfile e apresentações em vários pontos da cidade. Prepare-se para curtir o melhor do Natal em Itajaí com atrações para toda a família.

