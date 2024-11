Natal e a tradição das bolachas artesanais: conheça a produção em Joinville Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 05/11/2024 - 22h41 (Atualizado em 06/11/2024 - 01h27 ) twitter

O Natal está chegando, e com ele, o movimento econômico que aquece diversas áreas. Uma das formas de ganhar uma renda extra é com a produção de bolachas artesanais decoradas, uma tradição que marca as festas natalinas. A repórter Isabela Correa foi conhecer a produção feita por uma família de Joinville e traz todos os detalhes dessa delícia que tem tudo a ver com a época do ano.

