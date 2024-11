Natal de encantos em Navegantes é transferido para domingo devido à chuva Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 22/11/2024 - 08h44 (Atualizado em 23/11/2024 - 01h16 ) twitter

A abertura do Natal de Encantos em Navegantes, prevista para esta sexta-feira, 22 de novembro, foi transferida para domingo (24) devido à previsão de chuva forte. Em Balneário Camboriú, o destaque fica por conta do Encontro de Bandas e Fanfarras, que promete animar o litoral norte catarinense, independentemente do clima. Confira os detalhes com a repórter Juliana Senne, direto de Itajaí.

