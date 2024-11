Natal 2024: quais são as tendências em árvores e decoração Aclr|Do canal Programa Ver Mais Joinville no YouTube 20/11/2024 - 15h28 (Atualizado em 21/11/2024 - 01h18 ) twitter

O Natal está chegando e as decorações começam a tomar conta das casas, com as árvores de Natal sendo um dos elementos mais importantes. Fomos até uma loja especializada que decora nosso estúdio para conferir as principais tendências para o Natal 2024 e trazer para você as melhores dicas. Quer saber o que vai estar em alta? Não perca as novidades!

