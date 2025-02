Nasce Rás, filho de MC Daniel e influenciadora Lorena Maria Aclr|Do canal Fala Brasil no YouTube 18/02/2025 - 13h01 (Atualizado em 19/02/2025 - 01h17 ) twitter

MC Daniel e a influenciadora digital Lorena Maria anunciaram o nascimento de seu primeiro filho, Rás, na madrugada desta terça (18) em uma maternidade no Rio de Janeiro. O casal compartilhou as primeiras fotos do bebê nas redes sociais e mencionou as dificuldades enfrentadas por Lorena durante o parto.

