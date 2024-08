Nas praias da capital: apenas 6% dos pinguins foram encontrados com vida Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 07/08/2024 - 10h19 (Atualizado em 08/08/2024 - 01h15 ) ‌



Nesta temporada, o litoral catarinense tem recebido um número recorde de pinguins, mas com uma notícia preocupante: 94% dos pinguins encontrados nas praias de Florianópolis estavam mortos. De um total de 2.159 pinguins registrados, apenas 131 estavam vivos no momento do resgate, o que representa apenas 6% do total. A Associação R3 Animal, responsável pela reabilitação e reintegração dos pinguins-de-Magalhães, está alertando para a situação e fornecendo orientações sobre como proceder ao avistar um pinguim na praia. Acompanhe nossa reportagem para entender mais sobre este cenário e como a comunidade pode ajudar.

