Narcotráfico: milícias do Rio expandem negócios e entram no mercado da cocaína

Nunca se apreendeu tanta droga no Brasil. Só até metade do ano, foram 92 toneladas de cocaína. Sinal do trabalho das polícias, mas também do aumento da produção e do lucro dos narcotraficantes. Quem acaba de entrar nesse clube do crime são os milicianos do Rio de Janeiro. Para morder uma parte dos lucros, o grupo paramilitar formado por policiais e ex-policiais agora também vende drogas. Veja mais no segundo episódio da série especial Narcotráfico.

