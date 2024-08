Narcisismo e Seus Impactos Legais: Entenda com o Advogado Arthur Losekann Aclr|Do canal Programa Ver Mais Oeste no YouTube 20/08/2024 - 16h45 (Atualizado em 21/08/2024 - 01h42 ) ‌



No episódio de hoje do quadro "Seus Direitos", abordamos o transtorno do narcisismo, uma condição que faz com que a pessoa se sinta superior e busque controlar os outros. Este comportamento não só afeta as relações pessoais, mas também pode trazer consequências jurídicas. O advogado Arthur Losekann nos ajuda a compreender como o narcisismo pode impactar questões legais e como lidar com essas situações.

