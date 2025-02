"Não pode ficar impune", diz avó de Alisson, que clama por justiça após morte do neto Aclr|Do canal CidadeAlertaRecord no YouTube 20/02/2025 - 18h47 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h23 ) twitter

Dona Helena, avó de Alisson, pediu justiça após a morte do neto de três anos, que teria sido vítima de maus-tratos. "Ele vivia maltratado, batendo no menino", afirmou a avó sobre o comportamento do padrasto, um dos principais suspeitos. Testemunhas relataram que a criança era constantemente agredida, mas a mãe, Vitória, não impediu o abuso. "Eu falei 'deixa ele ficar comigo', mas ela não quis", revelou dona Helena. A comunidade está revoltada com o crime, e a mãe e o padrasto seguem sob investigação.

