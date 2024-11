"NÃO GANHAMOS CRÉDITO NAS NOSSAS NOTÍCIAS EXCLUSIVAS SOBRE JOGADORES. PURO PRECONCEITO' Aclr|Do canal Canal do Cosme Rímoli no YouTube 19/11/2024 - 15h14 (Atualizado em 20/11/2024 - 01h00 ) twitter

O 'jornalismo esportivo sério' tem sido absolutamente desleal com repórteres de celebridades.

Foram inúmeras situações que afetaram a Seleção Brasileira.

Envolvendo Neymar, principalmente, Militão, Antony, Rodrygo, Bruno Guimarães entre vários outros.

E que foram reveladas por essa área do jornalismo, mas que jamais foi citada como 'fonte'.

‌



"Há preconceito, sim. Sem a menor dúvida. É como se o nosso empenho fosse menor. É muito difícil descobrir uma notícia. Várias revelações nossas acabaram influenciando clubes, carreiras, situações na Seleção Brasileira. Só que ninguém tem a preocupação em citar quem divulgou primeiro. Quem trouxe a notícia para o público."

A constatação é de Fabíola Reipert, uma das mais respeitadas jornalistas de celebridades.

‌



Ela trabalha há 26 anos apurando notícias. Foram inúmeros furos.

E os jogadores de futebol passaram, cada vez mais, a serem pautas.

‌



"Olha, vou confessar. Há um antes e depois, envolvendo notícias pessoais de jogadores. E o responsável por isso se chama Neymar. Já houve outras estrelas, como Ronaldo, Romário. Mas não sei o que o Neymar tem.

"O mundo quer saber tudo de sua vida. E ele adora. Tanto que se expõe. E a gente divulga.'

Fabíola é filha do radialista Guilherme Reipert.

Ficou 11 anos no jornal Agora São Paulo. Está há 15 anos no R7. E, desde 2014, apresente a Hora da Venenosa, no Balanço Geral, da RECORD, com Reinaldo Gottino e Renato Lombardi. Seu quadro dá tanta audiência que até alterou programação de emissoras concorrentes.

"Trabalhar buscando notícias de bastidores de jogadores de futebol é duro. Houve a minha amiga, excelente jornalista, Fernanda Factory, que não aguentou a pressão. Ficou depressiva. Teve vários problemas familiares. E sucumbiu."

Sem querer, jornalistas de celebridades acabaram se tornando 'advogados' de esposas, namoradas ou até amantes de jogadores.

"Algumas delas são agredidas, maltratadas e nos procuram. Antes, elas não tinham defesa. Agora, elas têm."

A entrevista exclusiva com Fabíola Reipert é mais do que reveladora.

O jornalismo esportivo não tem o direito de seguir se aproveitando dos especialistas em celebridades.

E não dar crédito às notícias que eles apuram.

