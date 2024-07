Não é TARDE para COMEÇAR – Parte 3 – A Psicologia Financeira

Aclr |Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube

Alto contraste

A+

A-

Neste episódio do Clube da Leitura estudamos mais algumas lições valiosíssimas do livro A Psicologia Financeira, de Morgan Housel. E se você está desanimado por achar que não dá mais tempo de fazer ou conquistar aquilo que você quer, assista com atenção, pois tenho certeza de que sua mente vai se abrir e você terá certeza de que este é o momento certo!

O Clube da Leitura acontece todos os domingos, às 16h, ao vivo. É gratuito e você é o meu convidado!

.

Assista a parte 2 (anterior): https://www.youtube.com/live/71yD11tNQuo?feature=share

Publicidade

.

Assista a parte 4 (próxima): https://www.youtube.com/live/DXqdPFxiYKs?feature=share

Publicidade

.

Obrigada por assistir!

.

#psicologiafinanceira #PatríciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.