Não diga essas 4 coisas (se quiser prosperar!)

Não diga essas 4 coisas (se quiser prosperar!) Aclr|Do canal Patricia Lages - Dicas de Economia no YouTube 10/09/2024 - 20h00 (Atualizado em 11/09/2024 - 01h02 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

Dizem que o sucesso depende do silêncio (e eu acredito!). Sendo assim, mais do que sabermos o que falar, é preciso saber o que não falar! Devemos ter cuidado com o que falamos para não colocarmos nossos projeto a perder e até mesmo criarmos confusões, inimizades e outras dores de cabeça. Confira esse vídeo e deixe a sua opinião a respeito!

.

Obrigada por assistir!

.

‌



#prosperidade #abundancia #PatríciaLages #DicasdeEconomia

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.