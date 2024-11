'Não consigo dormir nem com remédio': veja o relato do idoso brutalmente agredido pelo vizinho Aclr|Do canal Domingo Espetacular no YouTube 24/11/2024 - 22h04 (Atualizado em 25/11/2024 - 01h15 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Rio de Janeiro, Seu Mello, de 77 anos, foi brutalmente agredido pelo vizinho, Carlos José Rodrigues Pinheiro, de 48 anos. As famílias são vizinhas há mais de 50 anos e, no início de setembro, Seu Mello chegou a organizar uma festa de aniversário para a mãe do agressor. Afinal, o que explica tanta fúria? Em recuperação, a vítima, que sofreu diversas fraturas e passou por cirurgia no nariz, concedeu uma entrevista exclusiva.

Nosso Whatsapp: https://domingoespetacular.r7.com/whatsapp

Inscreva-se no canal Domingo Espetacular: http://r7.com/H2sU

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

‌



Instagram: https://www.instagram.com/domingoespetacular/

TikTok: https://www.tiktok.com/@domingoespetacular

‌



Threads: https://www.threads.net/@domingoespetacular

Facebook: https://www.facebook.com/DomingoEspetacular/

‌



Site oficial: https://recordtv.r7.com/domingo-espetacular

#DomingoEspetacular

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.