"Não consigo dormir nem com medicação": Veja o relato do idoso brutalmente agredido pelo vizinho Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 27/11/2024 - 07h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h24 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

No Rio de Janeiro, senhor Mello, de 77 anos, foi brutalmente agredido pelo vizinho, Carlos José Rodrigues Pinheiro, de 48 anos. As famílias são vizinhas há mais de 50 anos e no início de setembro, senhor Mello chegou a organizar uma festa de aniversário para a mãe do agressor.

Afinal, o que explica tanta fúria? Em recuperação, a vítima, que sofreu diversas fraturas e passou por uma cirurgia no nariz, concedeu uma entrevista exclusiva.

#recordeuropa #domingoespetacular #exclusivo

---

‌



Siga-nos em:

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

‌



🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

‌



🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.