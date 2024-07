Nanah planeja reunir as mulheres para 'derrubar' Pyong Lee e Thomaz no jogo | Ilha Record

Alto contraste

A+

A-

No Exílio, Claudinho, Dinei, Mirella e Selfie contaram tudo o que assistiram na Vila para Negão da BL. Ao ouvir os argumentos dos colegas, o cantor ficou inconformado com a atitude de Antonela no jogo, mas aproveito o momento para brincar com Dinei. Negão da BL declarou que só se aproximou da argentina por indicação do ex-atleta. Já na Vila, Nanah e Any planejaram se reunir com as mulheres contra Pyong e Thomaz. Laura aprovou a estratégia da dupla.

Assista à íntegra e aos conteúdos exclusivos de Ilha Record no https://www.playplus.com/

Inscreva-se no canal Ilha Record: http://r7.com/DkVI

Assista às íntegras no PlayPlus: https://www.playplus.com

Publicidade

Instagram: https://www.instagram.com/ilharecord

#IlhaRecord #SabrinaSato

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.