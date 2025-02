Namorado suspeito de matar jovem em SP é liberado e mãe dela diz estar revoltada Aclr|Do canal Balanço Geral no YouTube 25/02/2025 - 11h04 (Atualizado em 25/02/2025 - 12h12 ) twitter

Ana Carolina Pereira de Santana, de 18 anos, foi encontrada morta em um apartamento na zona leste de São Paulo. O principal suspeito do crime é seu namorado, Lucas Alves Pereira, também de 18 anos, que se apresentou à delegacia e foi indiciado, porém liberado por não haver flagrante. Ana Carolina havia conseguido uma bolsa integral para cursar pedagogia e estava prestes a começar as aulas. A família expressou indignação com a liberação do suspeito.

