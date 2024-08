Namorada do motoboy que desapareceu no litoral paulista fala pela primeira vez Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 04/08/2024 - 08h00 (Atualizado em 05/08/2024 - 01h08 ) ‌



‌



‌



‌



‌



‌



‌



A+

A-

A namorada do motoboy Bruno, que desapareceu na praia de Pernambuco no Guarujá, litoral de São Paulo, falou pela primeira vez após o ocorrido. Ela negou as versões apresentadas pela família dele. Bruno teria se afogado enquanto tentava salvar sua namorada. O padrasto dela também tentou ajudar, mas não conseguiu resgatar Bruno.

#recordeuropa #balançogeral #desaparecimento

---

Siga-nos em:

Publicidade

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

Publicidade

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

Publicidade

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.