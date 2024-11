Namorada de Gritzbach revela detalhes do relacionamento e diz que acreditava na inocência dele Aclr|Do canal RECORD EUROPA no YouTube 27/11/2024 - 11h00 (Atualizado em 28/11/2024 - 01h25 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Com exclusividade, o jornalista Roberto Cabrini entrevista a influenciadora Maria Helena Paiva Antunes, namorada de Vinicius Gritzbach, o empresário delator do PCC que foi assassinado no último dia 8 de novembro no aeroporto de Guarulhos em São Paulo. Maria Helena diz que se apaixonou por Gritzbach logo que o conheceu e que os dois tinham planos de se casar. Ela revela que sabia dos problemas judiciais do namorado e que o questionou, mas acreditava na inocência dele, especialmente da acusação de assassinato. A jovem também conta detalhes da rotina de um homem jurado de morte e diz que pagou o preço da liberdade por amá-lo.

Assista!

#recordeuropa #câmerarecord #exclusivo

---

‌



Siga-nos em:

🔹 FACEBOOK: https://facebook.com/recordeuropa

‌



🔸 INSTAGRAM: https://instagram.com/recordeuropa​

🔹 TWITTER: https://twitter.com/tvrecordeuropa

‌



🔸 LINKEDIN: https://linkedin.com/company/recordeuropa

🔹 TIKTOK: https://tiktok.com/@recordeuropa

🔸 SITE: https://recordeuropa.com

Assista à RECORD EUROPA:

📺 MEO 192 | NOS 177 | VOD 134 | NOWO 125

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.