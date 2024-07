Aclr |Do canal Record RS no YouTube

‌



A+

A-

Situações constrangedoras e absurdas estão tirando o sono de moradores do bairro Rubem Berta, na zona norte de Porto Alegre. Uma rua está servindo como ponto de encontro para pessoas transarem a qualquer hora do dia, usarem drogas, e se não bastasse, ainda há acúmulo de lixos no local. Tudo isso, atrás de uma escola estadual. Onde está a segurança? O que está acontecendo por lá?

Os textos aqui publicados não refletem necessariamente a opinião do Grupo Record.