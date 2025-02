Na véspera do aniversário, São Paulo vive dia de caos por causa das chuvas Aclr|Do canal Jornal da Record no YouTube 24/01/2025 - 21h54 (Atualizado em 26/01/2025 - 01h10 ) twitter

Nesta sexta-feira (24), São Paulo enfrentou um estado de atenção devido a fortes chuvas que resultaram em alagamentos significativos. As enchentes afetaram ruas e avenidas, invadiram um shopping, e transformaram estações de metrô em rios, deixando passageiros ilhados. O serviço de trem foi interrompido em duas estações da linha azul, que liga as zonas norte e sul. Felizmente, o desabamento parcial do teto de um shopping não causou feridos. Na zona norte, vários carros foram arrastados por enxurradas e o acesso à rodoviária do Tietê foi fechado. Na zona oeste, as inundações causaram graves congestionamentos. Moradores e equipes da CET trabalharam para minimizar os danos e drenar a água acumulada.

