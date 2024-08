Na região central de BC: obras podem afetar abastecimento de água e alterar trânsito Aclr|Do canal Programa SC no Ar no YouTube 08/08/2024 - 10h38 (Atualizado em 09/08/2024 - 01h35 ) ‌



Nesta quinta-freira (08), os moradores do centro de Balneário Camboriú podem enfrentar problemas no abastecimento de água devido a obras na rede. A repórter Juliana Senne traz detalhes ao vivo sobre a situação e o impacto das obras na infraestrutura da cidade. Além da possível falta de água, há também a alteração no trânsito, com a interdição da Avenida Brasil, que termina nesta quinta-freira (08). Fique atento às atualizações e saiba como essas mudanças podem afetar o seu dia.

